رقم سلبي لـ ليونيل ميسي بعد خسارة برشلونة ضد الريال

المواطن - محمد سمعه

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة رقمًا سلبيًا وذلك بعد فوز الريال ضد برشلونة بثنائية دون رد في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ولم ينجح ليونيل ميسي في إحراز أو صناعة هدف بمباراة الريال ضد برشلونة أمس الأحد، ليكون خامس كلاسيكو على التوالي للنجم الأرجنتيني يعجز عن إحراز أية أهداف فيه وذلك منذ رحيل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد في صيف 2018.

وكان ليونيل ميسي قد نظر بحسرة إلى زملائه بعد إحراز اللاعب الدومنيكاني ماريانو دياز الهدف الثاني لـ الريال ضد برشلونة.

وتعامل دفاع نادي ريال مدريد بشكل مميز مع الهجمات التي حاول ليونيل ميسي صناعتها لتهديد مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حيث وقف الفرنسي رفائيل فاران والإسباني سيرخيو راموس بالمرصاد لتحركات ليونيل ميسي في المباراة.

وتوقف رصيد أهداف ليونيل ميسي في الدوري الإسباني عند 18 هدفًا، متفوقًا على الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الذي أحرز 13 هدفًا محتلًا بها المركز الثاني في قائمة هدافي الليجا.

وقبل إقامة مباراة الريال ضد برشلونة، كانت أنباء صحافية ذكرت أن ليونيل ميسي يدرس الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري والانتقال لأحد الأندية خارج قارة أوروبا.

وذُكر مؤخرًا أن النجم السابق للكرة الإنجليزية دايفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، يُفكر في التعاقد مع ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لناديه في حال غادرا برشلونة ويوفنتوس الإيطالي بالمرحلة المقبلة.

ورغم المسيرة المميزة للنجم ليونيل ميسي مع برشلونة، لكنه لم يُحقق أي إنجاز يُذكر مع المنتخب الأرجنتيني سواء على مستوى بطولة كوبا أمريكا أو كأس العالم.

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