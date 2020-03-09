روابط هامة لـ البلاك بورد في جامعة الملك فيصل

المواطن - الرياض

دعت جامعة الملك فيصل طلابها للاستفادة من الأدلة الإرشادية والتدريب الإلكتروني الخاص باستخدام نظام البلاك بورد، والذي توفره عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد من خلال الروابط التالية:

باللغة العربية: هنا

باللغة الإنجليزية: هنا

دليل تشغيل المحاضرة المباشرة من أجهزة الجوال على الرابط: هنا

دليل تشغيل المحاضرة المسجلة من أجهزة الجوال على الرابط: هنا

دليل تشغيل المحاضرة على الرابط: هنا

وتعزيزًا لخطة جامعة الملك فيصل لانتظام العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة النظامية، تنظم عمادة التطوير وضمان الجودة، وبالتنسيق مع عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد 6 برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حول مهارات وأدوات استخدام نظام التعلم الإلكتروني Blackboard.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر