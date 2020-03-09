روابط هامة لـ البلاك بورد في جامعة الملك فيصل

المواطن - الرياض
دعت جامعة الملك فيصل طلابها للاستفادة من الأدلة الإرشادية والتدريب الإلكتروني الخاص باستخدام نظام البلاك بورد، والذي توفره عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد من خلال الروابط التالية:
باللغة العربية: هنا
باللغة الإنجليزية: هنا
دليل تشغيل المحاضرة المباشرة من أجهزة الجوال على الرابط: هنا
دليل تشغيل المحاضرة المسجلة من أجهزة الجوال على الرابط: هنا
دليل تشغيل المحاضرة على الرابط: هنا
وتعزيزًا لخطة جامعة الملك فيصل لانتظام العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة النظامية، تنظم عمادة التطوير وضمان الجودة، وبالتنسيق مع عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد 6 برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حول مهارات وأدوات استخدام نظام التعلم الإلكتروني Blackboard.
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