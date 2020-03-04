روحاني يعترف: كورونا أصاب كل الأقاليم الإيرانية

المواطن - متابعة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء: إن تفشي فيروس كورونا في البلاد أصاب كل الأقاليم تقريبًا.

وأضاف بحسب بيان نشره موقع الرئاسة: “هذا المرض واسع الانتشار. لقد وصل إلى كل أقاليمنا تقريبًا، وبشكل ما هو مرض عالمي”.

وكشف موقع “إيران واير”، الأربعاء، عن إصابة إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، بفيروس كورونا، وهو الآن في الحجر الصحي في بيته ويخضع للعلاج من قبل فريق طبي.

وفي وقت سابق، أفاد موقع “أخبار إيران”، في خبر عاجل، بإصابة وزير الصناعة الإيراني، رضا رحماني، بفيروس كورونا، وهو ما أكده أيضًا موقع “عصر إيران”، الذي أفاد بأنه حاليًّا تحت الرعاية المركزة، وأن صحته تشهد تحسنًا.

وما زال فيروس كورونا يتفشى في إيران عامة، مسجلًا أكثر من 2300 إصابة، بحسب إحصاءات الثلاثاء، وبين صفوف المسؤولين خاصة. فقد أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني، عبدالرضا مصري، الثلاثاء، إصابة 23 نائبًا بالفيروس المستجد.

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