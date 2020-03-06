ريما بنت بندر تستهجن تعليقات بايدن وساندرز على المملكة

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

استهجنت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر، انتقادات أكبر اثنين متنافسين على الانتخابات الرئاسية الأمريكية من الحزب الديموقراطي، بيرني ساندرز وجو بايدن، على المملكة، قائلة إنه بمجرد وصول المرشح إلى البيت الأبيض تتغير الآراء.

وفي نقاش في نوفمبر الماضي انتقد المتنافسان الديموقراطيان بايدن وساندرز التحالف الأمريكي الوثيق مع المملكة خلال حملتهما، كما انتقدا أيضًا حقوق المرأة وبعض القضايا الأخرى.

وبسؤالها في مقابلة مع وكالة الأسوشيتد برس عن آراء المرشحين استهجنت الأميرة ريما تصريحاتهما قائلة: آراء المرشحين تميل إلى التغيير بمجرد أن يصبحوا رؤساء، دائمًا عندما يصبح المرشح رئيسًا يتغير 180 درجة.

وأضافت الأميرة ريما: لن أعلق أبدًا على الانتخابات، إنها ليست مكاننا، لكنني أتطلع إلى العمل مع أي شخص في البيت الأبيض.

وفيما يتعلق بملف حقوق المرأة أصرت الأميرة ريما على أن التغيير حقيقة واضحة أمام الجميع موضحة: إذا كنت تريد أن تكون دولة مزدهرة، وأمة مزدهرة، ولاعبًا دوليًا وعالميًا، فبالتأكيد يجب أن تحدث بعض التغيرات والإجراءات، والتركيز على حقوق المرأة في بلدي ليس لأن شخصًا ما من الخارج أخبرنا بذلك، بل لأنه في هذا العصر تحتم ذلك، ولأنه يجب على 50% من مجتمعنا أن يشارك في بناء اقتصاد مزدهر.

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