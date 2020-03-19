صدمة في تركيا.. تسجيل 168 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

كما ذكر قوجة أن عدد الوفيات بلغ 4 حالات بعد أن فارقت الحياة مريضة (85 عامًا)، أصيبت بعدوى فيروس كورونا “COVID-19″، حيث كانت الحصيلة السابقة عند 3 وفيات.

وسبق أن أكد وزير الصحة التركي أن مستشفيات بلاده تضم نحو 100 ألف غرفة جاهزة لاستخدامها من أجل عزل أو عناية مركزة إن اقتضت الحاجة.

وأشار قوجة إلى أنه حتى يوم الخميس، تم إجراء 10 آلاف تحليل للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.

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