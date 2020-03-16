صور.. تراحم الشرقية تطلق مبادرة “حاسب لكل طالب” 

المواطن - الدمام

أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية مبادرة لمساعدة أبناء وبنات السجناء والمفرج عنهم على التعلم عن بعد في ظل ما تشهده المملكة من تعليق للدراسة كإجراء وقائي لمنع انتشاء فيروس كورونا.

وفي التفاصيل أوضح المدير التنفيذي لتراحم الشرقية الدكتور يوسف بن عمر الراشد أن فكرة المبادرة جاءت متزامنة مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة في سبيل التصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره.