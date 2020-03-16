غرفة جازان تعلق الدوام 16 يوماً وتقدم خدماتها إلكترونياً

المواطن - جازان

قررت غرفة جازان، تعليق الحضور لكافة موظفيها في المقر الرئيسي والفروع المنتشرة بمحافظات المنطقة 16 يوماً تماشياً مع قرارات الحكومة للوقاية من كورونا، وانطلاقاً من حرص الغرفة على سلامة الجميع، ولمنع انتشار هذا الفيروس خصوصاً في الأماكن التي تشهد تجمعاً كثيفاً للحشود البشرية اعتباراً من يوم الاثنين 16 مارس 2020.

وأوضح أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري أن الغرفة ستواصل تقديم خدماتها لجميع المنتسبين والمراجعين من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية (هنا الرابط)، وتشمل التصديق على معاملاتهم وتجديد الاشتراكات وغيرها من الخدمات التي تقدمها الغرفة.