فاتسكه يقترح استكمال الدوري الألماني بدون جماهير

المواطن - مروة نبيل

شدد الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، هانز يواخيم فاتسكه، على أن إقامة المباريات بدون جمهور سيكون الحل الوحيد إذا عادت الحياة إلى الدوري الألماني، بعد نهاية فترة الراحة الإجبارية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال فاتسكه خلال تصريحاته شبكة “إيه آر دي” الألمانية التلفزيونية: “إذا لعبنا مرة أخرى هذا الموسم، سيكون بدون جمهور. لا يوجد أحد في البوندسليجا ما زال يفترض أننا سنلعب مباريات بحضور الجماهير”.