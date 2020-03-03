فرنسا: ابتزاز تركيا لأوروبا باللاجئين غير مقبول إطلاقًا

المواطن - متابعة

أكدت فرنسا رفض الابتزاز التركي لدول أوروبا باستخدام ورقة اللاجئين مؤكدة أنه يجب عدم السماح لتركيا بتصدير اللاجئين إلى الغرب أو الضغط للحصول على مكاسب.

وكان أردوغان أعلن قبل أسبوع أن بلاده لن تمنع المهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر الأراضي التركية في محاولة للضغط على دول الاتحاد الأوروبي للحصول على مزيد من الأموال بحجة دعم اللاجئين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي مساندته لإجراءات اليونان لصد المهاجرين القادمين من تركيا بعدما سمحت أنقرة لهم بالتحرك نحو الحدود التركية اليونانية.

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