فيديو الداخلية .. المواطن والمقيم صف واحد مع رجال الأمن لمواجهة كورونا

— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 21, 2020

وبحسب مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على موقع تويتر، استعدت المملكة منذ البداية لتكون على أكبر جاهزية لمواجهة كورونا؛ حتى يتمتع المواطن والمقيم على أرضها بما اعتاد عليه من أمن وأمان، فيما تواصل الجهات الأمنية ووزارة الداخلية مواصلة حماية الأرواح والممتلكات مع التعاون مع باقي الجهات لتنفيذ التوجيهات على أكمل وجه؛ لمنع تفشي كورونا.

كما كان المواطن والمقيم مساعدين في هذه الإجراءات عبر الوقوف صفًّا واحدًا مع رجال الأمن للعبور من هذه الأزمة بسلام، وحتى يتم دحر فيروس كورونا الجديد.

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