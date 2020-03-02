فيديو.. الطفل حمزة يغالب دموعه بعدما ودع مسابقة القرآن

المواطن - المدينة المنورة

غالب الطفل حمزة أيوب دموعه بعد خروجه من التصفيات النهائية، في المسابقة القرآنية سنابل المدينة، حيث أظهر مقطع فيديو بثته شبكة المجد الطفل وهو يمزج دموعه بابتسامة الرضا فيما طالب البعض بمنحه فرصة أخرى.

يغالب دموعه ويمزجها بابتسامة الرضى😥

لأنه خرج من التصفيات النهائية،في المسابقة القرآنية والله إنك أنت الرابح ❤️

وما أغلاها من دمعة نزلت في التنافس في رحاب القرآن

هنيئا لوالديك بك 💐@quranmadinah مقطع خروج المتسابق حمزة من برنامج #سنابل_المدينة6 🔗: https://t.co/U3HZnhjaA7 pic.twitter.com/1rCi8PJOV2 — شبكة المجد (@AlmajdChannels) March 2, 2020

من جهة أخرى حظي حمزة أيوب بدعم كبير من قبل العديد من المواطنين الذين طالبوا بإعادته إلى المسابقة ومراعاة المستوى العمري له حيث إنه حافظ للقرآن الكريم كاملًا وهو في الرابعة عشرة من عمره.

وقالت فاطمة أيوب :”حمزة ما شاء الله تبارك الله مبدع، قراءة رائعة، أتمنى اللجنة ترجعه كان في شوية توتر أتمنى يراعوا توتر الطلاب”.

وأضاف عبدالعزيز عبدالله : “قراءة حمزه جميلة جدًا أتمنى يتأهل لأنه يستحق ما شاء الله تبارك الله”.

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