فيديو.. تطبيق قرار منع الأكل والشرب داخل مطاعم خميس مشيط

ووجهت البلديات، يوم السبت، بإغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية، وتعقيم وتهوية أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات.

وبعد ذلك، قررت أمانة منطقة الرياض، أمس الأحد، إغلاق المجمعات التجارية في الرياض وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال بشكل مؤقت، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا الجديد.

واستثنى قرار إغلاق المجمعات التجارية، السوبر ماركت والصيدليات؛ حيث ستظل متاحة لتقديم خدماتها للمستهلكين.

وأيضًا، وجّه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بإغلاق كافة المجمعات التجارية والمولات المغلقة بالمنطقة وإيقاف جميع الأنشطة التجارية داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال ويُستثنى من ذلك السوبر ماركت والصيدليات “إن وجدت”.

كما ألزمت أمانة العاصمة المقدسة المطاعم وعربات الأطعمة بتقديم الطعام للطلبات الخارجية ومنع الجلوس داخل المطاعم.

كما أعلنت ‎أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها عن إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها، بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات.

وأيضًا، قررت أمانة منطقة جازان إغلاق المجمعات التجارية في جازان وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال بشكل مؤقت، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا الجديد.

واستثنى قرار إغلاق المجمعات التجارية، السوبر ماركت والصيدليات؛ حيث ستظل متاحة لتقديم خدماتها للمستهلكين.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر