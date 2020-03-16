فيديو.. سوداني يلقن قناة الجزيرة درسًا قاسيًا: ليس على السعودية أي خطأ

وبين المقطع المصور، مواطن سوداني كان على متن السفينة العائدة، وهو يلقن قناة “الجزيرة” القطرية درسًا قاسيًا، لمحاولتها استغلال الواقعة في إثارة الفتنة بين المملكة والسودان.

وأشاد المواطن السوداني في الفيديو المتداول بالإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المعنية في المملكة، قائلًا: “هذا الإجراء من حق السلطات السعودية، نحن لا نحمل المسؤولية للسلطات السعودية؛ لأنها من حقها الحفاظ على صحة مواطنيها، فلا يمكن للسعودية أن تستقبل مواطنين قادمين من بلد ظهر بها حالات مصابة أو من بلد موبوءة”.

وأشار إلى أن “هناك مصريين قادمين من مصر لكي يسافروا إلى السعودية عن طريق السودان”، موضحًا أن “الخطأ يعود للسلطات السودانية ووزارة الصحة، وليس على السعودية أي خطأ”.

وكانت إدارة ميناء جدة الإسلامي قررت أمس الأحد، عدم السماح لباخرة قادمة من دولة السودان لدخول البلاد؛ وذلك اتباعًا للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا.

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