فيديو.. صحافي أمريكي يقاضي بنك قطر الإسلامي لتمويله إرهابيين
أمام محكمة في فلوريدا

فيديو.. صحافي أمريكي يقاضي بنك قطر الإسلامي لتمويله إرهابيين

2020/03/03
الساعة 10:09 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الرياض

قام صحافي أمريكي برفع دعوى قضائية الأسبوع الماضي أمام محكمة في فلوريدا متهماً بنك قطر الإسلامي بتمويل خاطفيه.

وقال الصحافي الأمريكي، ماثيو شراير، إن بنك قطر الإسلامي سمح لأفراد وجمعية خيرية بنقل الأعمال إلى الجماعات الإرهابية التي تقاتل في سورية.

وكان مقاتلون من جبهة النصرة التي كانت على صلة بتنظيم القاعدة قد اختطفوا شراير في عام 2012 أثناء محاولته عبور الحدود السورية متوجهاً إلى تركيا.

وسرد شراير في الشكوى الفيدرالية التي قدمها وجاءت في 60 صفحة، تفاصيل عملية الخطف وتعرضه للتعذيب.

 

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اترك تعليق

avatar



"> المزيد من الاخبار المتعلقة :