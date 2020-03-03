فيديو.. صحافي أمريكي يقاضي بنك قطر الإسلامي لتمويله إرهابيين

المواطن - الرياض

قام صحافي أمريكي برفع دعوى قضائية الأسبوع الماضي أمام محكمة في فلوريدا متهماً بنك قطر الإسلامي بتمويل خاطفيه.

فيديو | صحافي أمريكي يقاضي بنك قطر الإسلامي لتمويله جماعات متطرفة #الإخبارية pic.twitter.com/CeIMPSmJxc — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 3, 2020

وقال الصحافي الأمريكي، ماثيو شراير، إن بنك قطر الإسلامي سمح لأفراد وجمعية خيرية بنقل الأعمال إلى الجماعات الإرهابية التي تقاتل في سورية.

وكان مقاتلون من جبهة النصرة التي كانت على صلة بتنظيم القاعدة قد اختطفوا شراير في عام 2012 أثناء محاولته عبور الحدود السورية متوجهاً إلى تركيا.

وسرد شراير في الشكوى الفيدرالية التي قدمها وجاءت في 60 صفحة، تفاصيل عملية الخطف وتعرضه للتعذيب.

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