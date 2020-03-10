فيديو.. متحدث الصحة يكشف عن الوضع الصحي لمصابي كورونا

المواطن - الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن حالة المصابين بفيروس كورونا في المملكة يتلقون العلاج في الرياض ومكة والشرقية.

ولفت متحدث الصحة إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة باستثناء مواطن أمريكي حيث يعتمد على التنفس الصناعي في العناية المركزة وحالته حرجة.

ولفت إلى أنه تم تطبيق العزل المنزلي على 2032 شخصًا والحجر الصحي على 468 حالة ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا فيما تم الكشف على أكثر من نصف مليون مسافر خلال الفترة الماضية مشيرًا إلى أنه تم حصر 800 حالة من المخالطين للمصابين بكورونا.

وأفاد متحدث الصحة أن المملكة لم تسجل سوى العشرين حالة التي سبق الإعلان عنها في البيانات الرسمية نصفهم من الرجال ونصفهم من النساء وأن متوسط أعمار المصابين 47 عامًا.

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