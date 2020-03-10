فيديو.. متحدث الصحة يكشف عن الوضع الصحي لمصابي كورونا

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن حالة المصابين بفيروس كورونا في المملكة يتلقون العلاج في الرياض ومكة والشرقية.
فيديو | متحدث #الصحة: الحالات المصابة بفيروس #كورونا تتلقى العلاج في مناطق #الرياض و #مكة و #الشرقية.. والأمريكي المصاب يعتمد على التنفس الصناعي في العناية المركزة#كورونا_الجديد
pic.twitter.com/VNuUloX9Sb
— صحيفة المواطن (@almowatennet) March 10, 2020
ولفت متحدث الصحة إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة باستثناء مواطن أمريكي حيث يعتمد على التنفس الصناعي في العناية المركزة وحالته حرجة.
فيديو | متحدث #الصحة: حصر قرابة 800 حالة مخالطة لمصابين بفيروس #كورونا#عاجل #كورونا_الجديد
pic.twitter.com/cEWup849sG
— صحيفة المواطن (@almowatennet) March 10, 2020
ولفت إلى أنه تم تطبيق العزل المنزلي على 2032 شخصًا والحجر الصحي على 468 حالة ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا فيما تم الكشف على أكثر من نصف مليون مسافر خلال الفترة الماضية مشيرًا إلى أنه تم حصر 800 حالة من المخالطين للمصابين بكورونا.
فيديو | متحدث #الصحة: حصر قرابة 800 حالة مخالطة لمصابين بفيروس #كورونا#عاجل #كورونا_الجديد
pic.twitter.com/cEWup849sG
— صحيفة المواطن (@almowatennet) March 10, 2020
وأفاد متحدث الصحة أن المملكة لم تسجل سوى العشرين حالة التي سبق الإعلان عنها في البيانات الرسمية نصفهم من الرجال ونصفهم من النساء وأن متوسط أعمار المصابين 47 عامًا.
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