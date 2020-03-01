قطر تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت قطر عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا الجديد ليرتفع بذلك عدد الحالات المؤكدة إلى 3 حالات.

وأعلنت ‏وزارة الصحة العامة في قطر أن الفحوصات الطبية قد كشفت عن إصابة حالتين إضافيتين بمرض ⁧‫فيروس كورونا‬⁩ ٢٠١٩ (⁧‫كوفيد 19‬⁩) في قطر تعود لمواطنين قطريين من ضمن المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران في ٢٧ فبراير الماضي وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم.

يأتي هذا فيما يواصل فيروس كورونا الجديد الانتشار في العالم بمعدلات مفزعة، وفي وقت سابق سجلت بريطانيا 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أعلنت فرنسا أمس ارتفاع الحالات المصابة إلى 100 بينما شهدت إيران وفاة أكثر من 200 حالة.

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