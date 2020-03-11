قطر تسجل 238 حالة مؤكدة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 238 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) لوافدين من المخالطين للحالات الثلاث التي تم الإعلان عن إصابتهم بالفيروس يوم الأحد الماضي ممن يقيمون بمجمع سكني واحد.

وأوضحت وزارة الصحة القطرية أن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها هم من الذين كانوا يخضعون للحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية منذ اكتشاف إصابة الوافدين الثلاثة، الأمر الذي منع من مخالطتهم لبقية أفراد المجتمع، داعية أفراد المجتمع إلى الاطمئنان حيث إن الحالات تتمتع بحالة صحية جيدة.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر