كاريلي يكشف السر وراء فوز الاتحاد بخماسية

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب نادي الاتحاد، السر وراء فوز فريقه العريض على الشباب بخماسية مقابل هدف، في الجولة العشرين لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث كاريلي في المؤتمر الصحافي قائلًا: “عملنا على استغلال الفرص التي أُتيحت لنا وسيطرنا في منتصف الملعب وعدم فقدان الكرة كان السر وراء الفوز بخماسية”.

واضاف كاريلي: “قبلت تدريب الاتحاد في ظروف صعبة، وأتمنى استمرار الدعم الجماهيري لنادي الاتحاد خلال المباريات المقبلة”.

وكان اللاعب السنغالي ماكيتي ديوب افتتح التسجيل لنادي الشباب بالدقيقة العاشرة، ثم عاد الاتحاد وسجل التعادل عبر الإيفواري ويلفريد بوني بالدقيقة السادسة عشرة.

وأضاف اللاعب حمدان الشمراني الهدف الثاني للاتحاد بالدقيقة الحادية والعشرين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والشباب، بتقدم نادي الاتحاد بثنائية مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، تألق نادي الاتحاد هجوميًّا وتراجع فريق الشباب بشكل ملحوظ؛ مما مكّن الاتحاد من إحراز 3 أهداف عبر اللاعب حمدان الشمراني وهدفين من البرازيلي رومارينيو في الدقائق الـ72 والـ77 والـ80.

وشهدت مباراة الاتحاد والشباب طرد اللاعب ألفريد ندياي من الليث بالدقيقة الرابعة والسبعين.

وأصبح رصيد الاتحاد بعد الفوز 22 نقطة بالمركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الشباب عند 28 نقطة بالمركز الثامن.

وكانت مباراة الشباب والاتحاد، أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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