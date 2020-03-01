كوريا الجنوبية تسجل 376 إصابة جديدة بـ كورونا المستجد

المواطن - متابعة

سجلت السُلطات الصحّية في كوريا الجنوبيّة اليوم 376 إصابة جديدة بـ كورونا المستجدّ، ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 3526.

ونحو 90% من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس سُجّلت في مدينة دايغو التي تُعد بؤرة الوباء، وبمقاطعة غيونغسانغ الشماليّة المجاورة لها، بحسب ما قالت المراكز الكوريّة لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان.

يذكر أن السلطات الصحية الصينية، أعلنت اليوم الأحد، أنها سجلت 573 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد ارتفاعا من 427 حالة في اليوم السابق، فيما سجلت أستراليا أول حالة وفاة بالفيروس القاتل.

وسجلت البلاد 35 حالة وفاة مقابل 47 حالة في اليوم السابق ليصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في الصين إلى 2870.

وضمت الوفيات 34 حالة في إقليم هوبي موطن الفيروس الذي سجل أيضا 570 حالة إصابة جديدة.

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