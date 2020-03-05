كوستاريكا تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

أكدت كوستاريكا أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لسيدة قامت برحلة عبر إيطاليا وتونس.

وأوضحت وزارة الصحة أن السيدة 52 عامًا عادت من رحلتها في 29 فبراير بدون ظهور أعراض عليها.

وبذلك يصبح الرقم الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في أمريكا اللاتينية 36 حالة.

يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.

وسرعان ما انتشر فيروس كورونا مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، ومنها انتقل إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.

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