لاجارد: المركزي الأوروبي جاهز للتحرك بشأن كورونا

المواطن - متابعة
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، يوم أمس الاثنين: إن البنك مستعد لاتخاذ إجراءات مناسبة ومحددة الأهداف لمكافحة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
وأكدت لاجارد في بيان بحسب وكالة رويترز: أن تفشي فيروس كورونا وضع سريع التطور، وهو ما يثير مخاطر على الآفاق الاقتصادية وعمل الأسواق المالية.
وأضافت: أن البنك المركزي الأوروبي يراقب عن كثب التطورات وتأثيراتها على الاقتصاد، ونحن جاهزون لاتخاذ إجراءات مناسبة ومحددة الأهداف بما تمليه الضرورة وبما يتناسب مع المخاطر الكامنة.
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