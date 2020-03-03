لاجارد: المركزي الأوروبي جاهز للتحرك بشأن كورونا

المواطن - متابعة

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، يوم أمس الاثنين: إن البنك مستعد لاتخاذ إجراءات مناسبة ومحددة الأهداف لمكافحة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وأكدت لاجارد في بيان بحسب وكالة رويترز: أن تفشي فيروس كورونا وضع سريع التطور، وهو ما يثير مخاطر على الآفاق الاقتصادية وعمل الأسواق المالية.

وأضافت: أن البنك المركزي الأوروبي يراقب عن كثب التطورات وتأثيراتها على الاقتصاد، ونحن جاهزون لاتخاذ إجراءات مناسبة ومحددة الأهداف بما تمليه الضرورة وبما يتناسب مع المخاطر الكامنة.

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