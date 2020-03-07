لا تهاون أو مجاملة.. إجراءات احترازية جديدة لمواجهة كورونا

المواطن -الرياض

منذ بدء انتشار فيروس كورونا عالميًا، بدأت المملكة في التعامل بإجراءات احترازية وشفافية ووضوح مع الفيروس القاتل وذلك تبعًا لدرجة خطورته وانتشاره، حيث حظي بعناية واهتمام ومتابعة للمستجدات منذ الأيام الأولى لظهور كورونا وحتى اليوم السبت.

وبسبب الحالة وانتشار الفيروس عالميًا، قررت المملكة اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية في إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بالفيروس ومحاصرته والقضاء عليه، وهو أمر نابع من أن السلطات السعودية تتعامل مع الصحة العامة كخط أحمر لا يقبل فيه تراخٍ أو تهاون أو مجاملة، لتعلن بحسم خلال الفترة الأخيرة عن إجراءات عديدة وتتخذ تدابير إضافية على القادمين من الدول التي ظهرت بها خطورة انتشار فيروس كورونا الجديد، وقصر الدخول على المنافذ الجوية مع دول الجوار الخليجي، وهي خطوات في إطار الإجراءات الاحترازية المشددة.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية اليوم السبت، قصر الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، على المنافذ الجوية في المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.

ويكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط، على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فورًا، وعلى جميع من يرغب في القدوم إلى المملكة بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول، من أي دولة ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا الجديد (covid 19) – وفق القائمة المعتمدة من الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية – أن يقدم شهادة مخبرية PCR تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ويسري ذلك على من أقام في تلك الدول خلال الـ (14) يومًا السابقة لدخوله المملكة، وعلى الناقل الجوي التأكد من سلامة شهادة المخبرية، وأنها حديثة وصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لصعود المسافر إلى الطائرة.

وتأتي خطوة ربط القدوم بتأشيرات جديدة أو سارية المفعول من الدول التي ظهرت بها خطورة انتشار فيروس كورونا الجديد بحصول المسافر على شهادة مخبرية تؤكد سلامته، بهدف الحفاظ على سلامة قاطني المملكة بشكل عام، وبيئات العمل على نحو خاص، سواء شركات أو مؤسسات أو قطاعات العمل المنزلي، كما أن قرار الحكومة بوضع قيد على جميع التأشيرات الجديدة والتأشيرات سارية المفعول للموجودين حاليًا في دول ظهرت بها خطورة انتشار فيروس كورونا الجديد، الهدف منه الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم من عدوى فيروس كورونا الجديد.

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