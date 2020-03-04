ماذا فعل الصحفي داخل الاتحاد رغم غيابه للإصابة ؟

المواطن - محمد سمعه

حرص اللاعب زياد الصحفي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على التواجد داخل مقر النادي بالفترة الأخيرة والذهاب للتدريبات، وذلك رغم غيابه عن مباريات الفريق لفترة طويلة؛ بسبب الإصابة.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن زياد الصحفي تواجد في تدريبات الاتحاد للتواصل مع الجهاز الطبي بالفريق الكروي الأول لوضع الخطة حول علاجه من إصابته بالفترة المقبلة.

ويذكر أن مقابلة زياد الصحفي للجهاز الطبي بالاتحاد، يأتي حرصًا منه على معرفة خطة العلاج المناسبة بعد التشخيص الخاطئ من الجهاز الطبي بالفريق الكروي الأول عند معرفته بإصابة الصحفي للمرة الأولى، حيث أخبروا اللاعب بأنه يحتاج 6 أسابيع فقط للعلاج، بينما قال الطبيب الفرنسي لنجم الاتحاد: إنه يحتاج 9 أشهر للعلاج بشكل كامل وجيد من الإصابة.

وفي وقت سابق، كشف اللاعب زياد الصحفي، مدافع نادي الاتحاد، المعاناة التي عاشها مؤخرًا مع إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، كما كشف تفاصيل إصابته في الساق التي كانت تهدده بالاعتزال قبل إجرائه لعملية جراحية مؤخرًا في فرنسا.

وتحدث زياد الصحفي قائلًا: “ذهبت إلى فرنسا لأجري عملية في ساقي، الطبيب الفرنسي كان أخبرني بأنني سأحتاج لـ9 أشهر من أجل العلاج ثم التأهيل والعودة للمباريات، عكس الكلام الذي قيل لي في نادي الاتحاد بأنني سأحتاج لـ6 أسابيع فقط.

وتابع نجم الاتحاد: “في البداية تلقيت وعودًا من إدارة الاتحاد المتمثلة في حمد الصنيع بأن النادي سيتكفل بنفقات العملية الجراحية، كذلك رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعدني بالمساعدة المالية، ولكن الأمر استقر في النهاية على دفعي لنفقات العملية من جيبي الخاص”.

وأضاف الصحفي: “الطبيب الفرنسي كان أبلغني أنه في حال عدم إجراء العملية الجراحية في ساقي، قد ألعب شهرًا وأغيب لمدة شهر ثم يحدث كسر كامل في الساق، وهذا يؤدي في النهاية لاعتزالي كرة القدم، ولهذا قررت إجراء العملية على الفور”.

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