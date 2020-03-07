مالطا تسجل أول إصابة بـ كورونا لفتاة إيطالية

المواطن - متابعة

قال كريس فيرن وزير الصحة في مالطا يوم السبت إن البلاد سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لفتاة إيطالية عمرها 12 عامًا تعيش على الجزيرة.

وقال الوزير إن الفتاة تتلقى العلاج في أحد المستشفيات الحكومية وإنها بصحة جيدة.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 101988 بينهم 3491 حالة وفاة في 94 دولة ومنطقة، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية اليوم السبت.

وسُجّلت 1146 إصابة و35 حالة وفاة جديدة منذ التعداد السابق أمس الجمعة.

وتعدّ الصين القارية (من دون هونغ كونغ وماكاو) حيث ظهر الوباء للمرة الأولى في أواخر ديسمبر، 80651 إصابة بينها 3070 حالة وفاة. وأعلنت السلطات الصينية السبت عن 99 إصابة جديدة، و28 حالة وفاة إضافية بين الجمعة عند الساعة 17,00 بتوقيت جرينتش والسبت عند الساعة 09,00 بتوقيت جرينتش.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر