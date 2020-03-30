محمد بن سلمان.. تحركات وجهود على مدار الساعة لمواجهة كورونا

وأوضح الربيعة، أن ولي العهد يتابع كل ما يتعلق بهذه الجائحة ليل نهار لضمان سلامة الجميع، ويتابع كل التقارير والاحترازات، لافتًا إلى اهتمامه المتواصل بالأزمة، لكونه يرى أن الإنسان هو الأولوية القصوى في صحته وسلامته، لذا الدولة لم تتردد أبدًا في تطبيق احترازات عالية جدًّا قبل ظهور الفيروس في المملكة.

وجهود الأمير محمد بن سلمان، لم تعكسها تصريحات وزير الصحة فقط، بل ظهرت تلك الجهود في تحركات ولي العهد واتصالاته مع دول العالم للتنسيق في مواجهة هذا الفيروس المستجد، حيث تلقى في وقت سابق، اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لاستعراض الجهود المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وعبر وزير الخارجية الأمريكي عن الشكر لولي العهد على استمرار شراكة المملكة في مواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة.

تحركات ولي العهد لم تقف عند ذلك الحد، فبحث أيضًا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، سبل توحيد الجهود لمكافحة انتشار وباء كورونا، كما تلقى ولي العهد اتصالًا هاتفيًّا من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، مؤكدًا قيام المملكة ‏بالتنسيق لتعاون دولي لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية.

بدورهم، أعرب مواطنون عن حبهم ودعمهم للأمير محمد بن سلمان ، في تحركاته الساعية لتوفير الأمن والأمان لهم، ولحمايتهم من خطر فيروس كورونا المستجد.

وقال هشام الروالي: “لم أتزلف قط لكن أعشق هذا الرجل حد الجنون، أحبه حبًّا شديدًا حد الإسراف والغلو، هذا الرجل صانع الأحلام، إذا ضرب فبيد من حديد وإذا رحم فأم حانية، يحبه الصادقون يبغضه المنافقون، رجل المرحلة وصانع التغيير، ستذكره الأجيال شوقًا ، أطال الله عمره”.

وشارك صالح ببيت شعر، “ولي العهد درع البلد لا عدمناه، ابن المليك اللي على الشعب غالي”.

وأضاف محمد: “في ظل ملكنا المفدى وسمو ولي العهد الأمين نسعد بأمان رب السماوات العلا”.

أما خالد فقال في تغريدة له: “يا سيدي عسى السعادة لا تفارق سنينك، وعسى الابتسامة لا تفارق وجهك”.

وعلق الدكتور حامد ابن سبتي العتيبي، على الأمر بقوله: “الأمير محمد بن سلمان نسخة لن تتكرر في التاريخ”.

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