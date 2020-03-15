محمد بن سلمان يبحث مع جونسون الحد من تبعات كورونا الاقتصادية
اطلع ولي العهد على جهود بريطانيا لإيجاد لقاح للفيروس

محمد بن سلمان يبحث مع جونسون الحد من تبعات كورونا الاقتصادية

2020/03/15
الساعة 11:45 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.
وتم خلال الاتصال بحث الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لهذا الوباء المتفشي.
وقد أكد سمو ولي العهد خلال الاتصال على أهمية بحث الوسائل الممكنة لتنسيق التعاون الدولي في هذا المجال وفي إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام 2020م، مؤكداً سموه عزم المملكة تنسيق جهود دول مجموعة العشرين لوضع السياسات اللازمة لمكافحة هذا الوباء وتخفيف أعبائه الاقتصادية وتمكين الحلول الطبية للوقاية والعلاج.

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