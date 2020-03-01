مدير مكتب ولي العهد يصف تسمية الجولة الـ20 بالبادرة الرائعة

المواطن - محمد سمعه

أكد بدر العساكر مدير مكتب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أن توجيه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بتسمية الجولة الـ20 من مسابقة دوري المحترفين باسم شباب العشرين، مبادرة رائعة للشباب.

وقال العساكر عبر حسابه في “تويتر” :” توجيه سمو وزير الرياضة بتسمية الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، باسم مجموعة تواصل شباب العشرين، بادرة رائعة تعزز أثر الشباب ودورهم المهم في مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة”.

وكانت مباريات الجولة الـ20 من الدوري انتهت امس السبت بإقامة ثلاث مباريات.

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