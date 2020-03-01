مسؤول في الخارجية : المملكة لم تعلق تأشيرة العمل

المواطن - الرياض

نقلت قناة العربية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن تأشيرات العمل لم يتم تعليقها ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت المملكة اتخذت عدة إجراءات للحفاظ على سلامة المعتمرين حيث قررت تعليق دخول المملكة مؤقتًا بتأشيرة العمرة كما منعت دخول مواطني دول الخليج إلى المملكة بالهوية الوطنية.

وفي وقت لاحق منعت المملكة دخول مواطني دول الخليج إلى مدينتي مكة والمدينة ثم أطلقت وزارة الحج والعمرة المسار الإلكتروني لتسجيل العمرة لمواطني الخليج المتواجدين في المملكة منذ 14 يومًا ولم تظهر عليهم أية أعراض كورونا.

وعلقت المملكة دخول مواطني الدول التي ظهر فيها كورونا بشكل كبير وشمل التعليق 22 دولة على رأسها الصين.

ولم يتم تسجيل أي حالات بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة حتى الآن.

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