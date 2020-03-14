موعد مُفاجئ لإقامة بطولة يورو 2020

وكان من المقرر استضافة العاصمة الإيطالية روما لمباراة افتتاح يورو 2020 بين منتخبي إيطاليا وتركيا يوم 12 يونيو المقبل، ولكن بسبب إغلاق الأجواء الإيطالية أمام رحلات المسافرين، بالإضافة لتعليق النشاط الرياضي بإيطاليا بعد انتشار كورونا، فإن إقامة بطولة اليورو في صيف العام الحالي مهددة.

جدير بالذكر أن ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن سوف يستضيف سبع مباريات في بطولة يورو 2020.

وفي وقت سابق، أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بتأجيل كافة المباريات الدولية التي كان من المقرر إقامتها في شهري مارس وإبريل؛ بسبب فيروس كورونا.

ووفقًا لتقارير إعلامية فإن توصية الفيفا جاءت حرصًا على إقامة المباريات في جو آمن للاعبين ولعامة الناس.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، اتفق مع الاتحادين الآسيوي والأمريكي الجنوبي على تأجيل كافة مباريات شهر مارس في التصفيات المؤهلة للمونديال؛ بسبب كورونا، على أن يتم تحديدها في وقت لاحق.

وتسبب فيروس كورونا في إيقاف الدوريات الأوروبية مؤخرًا وإلغاء العديد من الفعاليات الرياضية؛ حرصًا على سلامة مشجعي كرة القدم.

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