موعد وصول ميلويفيتش إلى جدة

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن موعد وصول المدير الفني الجديد، الصربي فلادان ميلويفيتش، إلى جدة.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد أعلنت عن التعاقد رسميًّا مع ميلويفيتش، صاحب الـ49 عامًا، يوم الجمعة الماضي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم ونصف.

وأوضح حساب النادي الأهلي أن ميلويفيتش سيصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، عند الساعة 5:20 من صباح يوم غد الاثنين، على متن طائرة الخطوط التركية.

ومن المقرر أن يقود الصربي ميلويفيتش تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدًا على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الفيحاء.

ويلعب الأهلي ضد الفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء يوم الجمعة المقبل، عند الساعة 8:40 مساء، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الأهلي ضد الفيحاء المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة.

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