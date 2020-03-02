ميلويفيتش: الدوري السعودي متطور.. والأهلي يحتاج لتنوع التكتيك

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش، أن الدوري السعودي للمحترفين تطور بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، متمنيًا قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتحقيق الانتصارات.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد أعلنت عن تعاقدها رسميًّا مع الصربي فلادان ميلويفيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم ونصف، ووصل، اليوم الاثنين، إلى جدة تمهيدًا لبدء مهمته.

وقال ميلويفيتش خلال المؤتمر الصحافي لتقديمه: “الدوري السعودي متطور بشكل كبير، وهو أحد الأسباب التي حفزتني للقدوم للمملكة، كما أن هناك العديد من الأسماء المميزة في الفريق، وأسعى للاستفادة منهم بالشكل الأمثل في المباريات المقبلة”.

وتابع: “الجميع يتحدث عن طريقة اللعب بمهاجم أو اثنين. سأشاهد جميع اللاعبين، وأتحدث معهم وأختار الأفضل، فلدينا لاعبون مميزون في الفريق، وسأستخدمهم جميعًا لتطبيق عنصر المفاجأة وليس فقط ماركو مارين”.

وأضاف: “كرة القدم الحديثة تعتمد على التنوع في أساليب اللعب بأكثر من طريقة في نفس المباراة، وأنا سأطبق ذلك، وقد شاهدت الفريق في المباراتين الماضيتين ولمست حاجتنا لمثل هذا التنوع في التكتيك”.

وواصل المدرب الصربي تصريحاته قائلًا: “الدوري السعودي يتطور كثيرًا، ويضم مدربين ولاعبين مميزين جدًّا، وهذا أحد أهم الأسباب التي دعتني للقدوم”.

واختتم ميلويفيتش تصريحاته قائلًا: “نهدف على المدى القصير إلى التعرف على اللاعبين بشكل أكبر وكل مباراة ستكون مهمة، لا نملك الوقت ولكن سنبذل قصارى جهدنا ونعمل بقوة لتجاوز عامل الزمن”.

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