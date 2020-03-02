المواطن - الرياض

وجهت وزارة الصحة نصائح مهمة عند العطاس والكحة، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا عالميًّا والإعلان عن حالة إصابة بالفيروس في المملكة يوم أمس الاثنين.

وشددت الصحة، في تغريدة لها عبر تويتر، على ضرورة استخدام المرفق عن طريق لوي الذراع عند العطاس أو الكحة، أو استخدام المناديل الورقية والتخلص منها على الفور، مع غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون.

وأعلنت وزارة الصحة أمس الاثنين عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده.

وقالت وزارة الصحة: إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.

وطمأنت الوزارة الجميع بأن الحالة معزولة حاليًّا في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، وإضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

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