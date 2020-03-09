وصول دجانيني إلى جدة

المواطن - مروة نبيل

وصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دجانيني تافاريس، إلى جدة، قبل قليل، وذلك حسبما أعلن برنامج “الدوري مع وليد”.

وأكد النقاد الرياضيون في برنامج “الدوري مع وليد”، أن سبب سفر دجانيني بشكل مستمر؛ نظرًا لمرور والدته بوعكة صحية شديدة، وتمنوا لها الشفاء العاجل.

وكان دجانيني قد استغل الإجازة التي منحها المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسافر إلى الإمارات.

تسبب نجم الرأس الأخضر دجانيني تافاريس في إرباك حسابات الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش؛ بسبب سفره إلى دبي.

وأكدت تقارير صحافية أن سفر دجانيني إلى الإمارات قد يُسبب أزمة للاعب، خاصة أنه سيخضع عند عودته للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وتم تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى بعض الدول بشكل مؤقت، من أجل السيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا، ومن بينها الإمارات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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