إصابات كورونا بأمريكا تتجاوز مليونين و178 ألف حالة

المواطن - متابعة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم أمس الجمعة، تسجيل 23138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و178 ألفًا و710، بينما زاد عدد الوفيات 733 إلى 118365.

وتمثل هذه الأرقام الحالات التي سجلتها المراكز حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس مقارنة مع تقريرها السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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