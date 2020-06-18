إغلاق محلات مخالفة ومصادرة أطعمة فاسدة في قنا
بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية

إغلاق محلات مخالفة ومصادرة أطعمة فاسدة في قنا

2020/06/18
الساعة 2:14 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد الشهري - قنا

كثّفت بلدية مركز قنا جولاتها التفتيشية والرقابية على عددٍ من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، للتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المطاعم، والمحال التجارية والبوفيهات.

وأسفرت هذه الجولات التفتيشية عن إغلاق ٢ من المحلات و مصادرة 27كجم من الأطعمة الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط عدد من المخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.

 


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