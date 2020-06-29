استشارية تغذية لـ” المواطن”: عصير الطماطم يعزز هرمون السعادة ويمنع التوتر

المواطن- محمد داوود- جدة

أعتاد الكثير من الأشخاص على تناول الطماطم في السلطة أو مع طبق الطعام اليومي، ولكن فئة قليلة تحرص على تناول عصير الطماطم الطازج.

فوائد عصير الطماطم

وتقول استشارية التغذية العلاجية الدكتورة سمر عبدالكريم لـ” المواطن“، إن عصير الطماطم الطازج له الكثير من الفوائد الصحية؛ إذ يحتوي على أفضل العناصر الغذائية الطبيعية المهمة للجسم والبشرة، ويسهم في إنقاص الوزن والوقاية من أمراض القلب وضغط الدم والسرطان، كما يسهم في حماية البشرة من التجاعيد، ومفيد جدًا للمرأة الحامل والجنين.

وبيّنت أن الطماطم تحتوي على نسبة عالية من هرمون السروتينين، لذلك فإن تناول كوب من عصير الطماطم يمنح الجسم العديد من الفيتامينات وجرعة جيدة من هرمون السعادة الذي يساعد على مكافحة الاكتئاب ويخفف من الإجهاد والتوتر العصبي ويحسن المزاج.

الليكوبين مضاد للأكسدة

ولفتت إلى أن الطماطم اكتسبت اللون الأحمر بسبب صبغة الليكوبين التي تعتبر أقوى مادة مضادة للأكسدة وتمنع تطور الأورام الخبيثة، وتساعد أيضًا على الوقاية منها، فتناول كوب واحد يوفر مجموعة كبيرة من العناصر التي يحتاجها الجسم مثل البوتاسيوم وفيتامين C وفيتامين A وفيتامين E وفيتامين K وفيتامينات B بما في ذلك حمض الفوليك.

وشددت الدكتورة سمر على ضرورة تناول الأطفال لعصير الطماطم، إذ يعتبر تحضيره في المنزل أسهل وأفضل من عصائر العلب الجاهزة.

دراسة حول فوائد الطماطم

أشارت دراسة نشرتها مجلة The Journal of Nutrition، إلى أنّ منتجات الطماطم الغنيّة بالليكوبين يمكن أن تُقلل من حروق الشمس، وتكوّن الحُمَامَى المتمثل باحمرار الجلد الناتج عن الأشعّة فوق البنفسجية؛ ما يدل على أن الطماطم تعد مفيدة لصحة الجلد، إذ أظهرت نتائج هذه الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا 40 غرامًا من معجون الطماطم أي ما يُوفّر 16 مليغرامًا من الليكوبين، مع زيت الزيتون يوميًا مدة 10 أسابيع، كانوا أقلّ عرضةً لحدوث الحُمامى بنسبة 40%.

عصير الطماطم يخفّض الضغط والكوليسترول

أظهرت دراسة يابانية حديثة، أن شرب عصير الطماطم غير المملح يسهم في خفض ضغط الدم المرتفع والكوليسترول الضار لدى البالغين المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب جامعة طوكيو اليابانية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (Food Science & Nutrition) العلمية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون 184 من الذكور و297 من الإناث من أعمار مختلفة في اليابان، لمدة عام كامل.

وقام الفريق بفحص المشاركين للتعرف على علامات خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية، مثل ضغط الدم والكوليسترول الضار قبل وبعد انتهاء فترة الدراسة.