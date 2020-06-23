استمرار تلقي طلبات وظائف تعليم الكبار بنجران

المواطن - الرياض

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة بنجران، استقبال طلبات الترشيح للعمل في وظائف تعليم الكبار للعام الدراسي 1442 هـ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للإدارة.

وأوضح المتحدث الرسمي في تعليم نجران جابر مدخلي، أن آخر موعد لقبول طلبات الترشيح على وظائف تعليم الكبار هو 16 من ذي القعدة، داعياً الراغبين والراغبات للترشيح التقيد بالضوابط والشروط الموضحة على الموقع الإلكتروني والواردة في اللائحة التنفيذية لنظام تعليم الكبار ومحو الأمية، مع توخي الدقة في تعبئة البيانات، وأنه سيتم تأكيد بيانات المتقدمين عن طريق قادة المدارس والتأكد من صحة بيانات المعلمين والمعلمات.

وأفادت الإدارة أنه يمكن معرفة المزيد عن وظائف تعليم الكبار في نجران من خلال الرابط التالي (هنا).

وظائف تعليم الكبار في الطائف

يذكر أنه في وقت سابق أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عن فتح باب الترشيح لشاغلي/ات الوظائف التعليمية للعمل في وظائف تعليم الكبار “بنين وبنات” وبرامج مجتمع بلا أمية للعام الدراسي ١٤٤١/ ١٤٤٢ هـ.

وقال تعليم الطائف عبر تويتر إن التسجيل متاح اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء ولمدة شهر؛ وذلك من خلال الرابط التالي:(هنا).

يذكر أن تعليم منطقة نجران كان قد حقق إنجازاً جديداً يضاف إلى مِلَفّ إنجازاته بحصول 4 طالبات في تعليم المنطقة على أربع ميداليات ، منها ذهبيتان اثنتان ومثلهما برونزية في مسابقة “الكانجارو للرياضيات” لعام 2020 م .

وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي التهنئة للطالبات ومدارسهن وأولياء أمورهن وللشؤون التعليمية للبنات ولإدارة نشاط الطالبات على جهودهن في هذه المسابقة ، مؤكداً أن هذه المنجزات تأتي استمرارا للنتائج المميزة لطلاب وطالبات الإدارة على جميع المستويات الوطنية والإقليمية سائلاً الله لهن مزيداً من التميز والإبداع.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم منطقة نجران جابر محمد مدخلي أن المسابقة جرت بمشاركة نحو 44 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والأهلي بالمملكة عن بُعد عبر التواصل الإلكتروني .



وأكد مدخلي إحراز تعليم نجران مراكز متقدمة خلال المسابقة وتحصله على أربع ميداليات بواسطة الطالبة ندى عصام محمد مرسي “المتوسطة السابعة عشرة” ذهبية ، والطالبة رنا محمد علي “المتوسطة الثانية عشر” ذهبية ، و الطالبة سدن عمر بن أحمد الحسني “ابتدائية توسم الإبداع الأهلية” برونزية ، والطالبة زينب كريم صالح زكري “الابتدائية التاسعة”برونزية.

وأشار إلى أن مسابقة “الكانجارو” تعد من أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات ، وتقام في أكثر من 70 دولة بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلبة من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث الثانوي وتهدف لتشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات.

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