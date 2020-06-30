استمرار منحة جامعة المستقبل الدراسية للطلاب بنسبة تصل إلى 50%

المواطن - الرياض

في مبادرة منهم للتخفيف عن الطلبة المستجدين في ظل جائحة كورونا؛ تم الإعلان عن استمرار المنحة المقدمة من مؤسسي شركة جامعة المستقبل بالقصيم للطلبة المستجدين في العام الدراسي 1442هـ، بنسبة تصل إلى 50% من الرسوم الدراسية في عدة تخصصات، حيث خُصصت المنحة للطلبة المستجدين الذين سيقومون بالتسجيل قبل نهاية الأسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ، وتستمر لهم طيلة الفترة النظامية للتخرج، علمًا بأن هذه المنحة لا تشمل طلبة كلية طب الأسنان.

من جهته، قدم مدير عام شركة جامعة المستقبل، يوسف بن صالح الشتيوي، شكره وتقديره لمؤسسي الجامعة على هذه المبادرة التي تأتي كمساهمة من الشركة في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أهمية دور المؤسسات التعليمية الأهلية المجتمعي في مراعاة مثل هذه الظروف، ومساندة أبنائها، والحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لم تألو جهدًا في دعم قطاع التعليم الأهلي؛ حيث ذللت الصعاب، ودعمت، وحفزت، وساندت.

وأعلنت جامعة المستقبل عن بدء إجراءات القبول والتسجيل للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية أو ما يعادلها الراغبين في الالتحاق بإحدى كلياتها للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل 1442هـ، في عدة تخصصات هي: الهندسة الصناعية، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وهندسة الشبكات، وهندسة البرمجيات، وهندسة الحاسب، وعلوم الحاسب، وإدارة الأعمال (المحاسبة، والإدارة المالية، وإدارة الموارد البشرية)، بالإضافة إلى الحقوق، واللغة الإنجليزية، وطب وجراحة الفم والأسنان، حيث يتم تقديم طلب التسجيل عبر موقع الجامعة الإلكتروني أو من خلال مكتب وحدة القبول والتسجيل ومقرها مبنى إدارة الجامعة.