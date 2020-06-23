الاتفاق يواصل تدريباته.. ويُخصص 4 غرف لتبديل الملابس

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته، اليوم الثلاثاء، على ملعب عبدالله الدبل بالدمام، استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة.

الاتفاق:

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق اليوم انتظام محمد الكويكبي وعبدالله الخطيب للمجموعة، فيما واصل حامد الغامدي أداء برنامجه التأهيلي مع الجهاز الطبي.

واشتمل المران الذي قاده المدير الفني خالد العطوي على تدريبات لياقية بشكل فردي وثنائي بالكرة مع مراعاة التباعد الصحي، وبعد ذلك طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة على ثلث الملعب على 4 أبواب صغيرة.

وقسمت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق اللاعبين على 4 غرف لتبديل الملابس لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي وتعزيزًا لصحة وسلامة اللاعبين، وتطبيقًا للتدابير الاحترازية من بروتوكول وزارة الرياضة.

عودة الفريق:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قد عاود تدريباته الجماعية، مساء أمس الاثنين، وسط غياب 3 لاعبين بداعي مخالطة مصابين بفيروس كورونا المستجد، وتأكد إصابة لاعبين آخرين، فيما لم تظهر نتيجة فحوصات 3 لاعبين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وحرصت إدارة النادي على تطبيق كافة التدابير الاحترازية وفق بروتوكول وزارة الرياضة بداية من السماح بدخول التدريب للاعبين وأعضاء الفريق من أجهزة فنية وإدارية وطبية من الذين اجتازوا فحص فيروس كورونا المستجد، ومن ثم المتابعة بالكشف عن درجة الحرارة وملاحظة أي أعراض جانبية.

وشهد مران الأمس غياب 8 لاعبين بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا، حيث لم تظهر فحوصات ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، محمد الكويكبي وعبدالله الخطيب وصالح العمري، قبل أن يعود الثنائي الأول إلى تدريبات اليوم عقب ظهور نتائج فحوصاتهم.

ومنحت الإدارة إجازة مرضية بداعي المخالطة للثلاثي علي الخيبري وحسين سالم وماجد النجراني، فيما كشف الفحص عن وجود حالتين إيجابيتين وهي للحارس عبدالله الصالح ولاعب المواليد ماهر محمد مُنح على إثرها اللاعبون إجازة مرضية.

الاتفاق في دوري محمد بن سلمان:

وتطمح إدارة النادي في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، حيث أعدت أكثر من خطة لذلك، أملًا في التقدم بجدول ترتيب الدوري، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

ونجح فارس الدهناء في تحقيق الفوز 9 مرات وخسر في 11 لقاء، وتعادل في مواجهتين، وتمكن من تسجيل 34 هدفًا، واهتزت شباكه 29 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أنه تقرر عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس، على أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

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