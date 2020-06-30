التجارة تشهّر بفرع شركة بسبب التخفيضات
عرض سلعًا غير مشمولة في القائمة المعتمدة

التجارة تشهّر بفرع شركة بسبب التخفيضات

2020/06/30
الساعة 1:09 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التجارة تشهّر بفرع شركة بسبب التخفيضات وزارة التجارة
المواطن - واس

شهرت وزارة التجارة بفرع شركة تختص في تجارة الأثاث والملابس الجاهزة والعطور بمدينة نجران، إثر صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة والمدير التنفيذي من جنسية هندية بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات، بعرض سلع غير مشمولة في القائمة المعتمدة للتخفيض وعدم إبراز الموافقة على العروض بموقع بارز في المحل.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بنجران والمتضمن فرض غرامة مالية على المنشأة والمخالف، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقتهم.

عروض وهمية: 

يشار إلى أن التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.

وحثت لوزارة التجارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط: هنا أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت من هنا.

 

التجارة تشهر بفرع شركة
التجارة تشهر بفرع شركة


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