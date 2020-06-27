الجوكم: هل الهلال مُذنب بسبب خلاف عبدالفتاح عسيري والأهلي ؟!

المواطن - محمد سمعه

أبدى الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم اندهاشه بسبب مطالبة البعض بمعاقبة نادي الهلال، وذلك بسبب رفض اللاعب عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي التجديد مع فريقه خلال الفترة الحالية.

وكتب الجوكم عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قائلًا: ” ما ذنب الأزرق، إذا أراد عبدالفتاح عسيري الرحيل عن الأهلي، ولماذا رفض عبدالفتاح التجديد طوال هذه المدة، وهل اللاعب يرغب في الهلال؟!”.

وكان الإعلامي أحمد الشمراني طالب بمعاقبة الأزرق أو أي فريق يتعاقد مع عبدالفتاح عسيري، حيث أكد بأن الأمر ليس قانونيًا كون اللاعب لم يدخل بعد الفترة الحرة.

وفي سياق آخر، يسعى نادي الهلال، بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، للتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل، وذلك من أجل المنافسة المحلية والآسيوية بالفترة المقبلة.

الهلال يُطارد صفقة برازيلية

ووفقًا لـ تقارير صحافية فإن الأزرق مهتم بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي ماوريسيو جونيور، لاعب خط وسط نادي باوك اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان المدرب لوشيسكو طلب من إدارة أزرق العاصمة، التحرك للتعاقد مع ماوريسيو جونيور في الميركاتو الصيفي.

من ناحية أخرى، يتمنى جمهور الهلال، استقرار أوضاع الفريق الكروي الأول؛ وذلك من أجل المنافسة بصورة جيدة على الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع التتويج بلقب كأس الملك والفوز بدوري أبطال آسيا للموسم الثاني على التوالي.

ولكن كشف الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، آخر التطورات حول تأخر الرواتب للاعبين في فريق أزرق العاصمة، وذلك قبل عودة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرّد المريسل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “ذكرت عبر الحصاد الرياضي معلومة تخص رواتب أزرق العاصمة، فتدخل عبدالكريم الحمد ونفاها، وقال: الهلال يُسدد رواتبه أولًا بأول كل شهر، ثم تداخل محمد الذايدي وقال: إن الأزرق سدد ثلاثة رواتب دفعة واحدة في شهر رمضان، حنا على المدرج نتفرج”.

قلق لـ جماهير الهلال قبل عودة المباريات

لا شك أن هذه الأقاويل، تُقلق جماهير الهلال حيث ألمح بعض اللاعبين إلى وجود نية لديهم للرحيل مثل الإيطالي سيباستيان جيوفنكو والبيروفي أندري كاريلو إضافة للبرازيلي كارلوس إدواردو الذي يرغب في مغادرة أزرق العاصمة في صيف العام الجاري وفقًا لـ تقارير صحافية.

وقد تؤثر هذه الأخبار على لاعبي الأزرق وتُشتت تركيزهم، الذين يريدون المنافسة بقوة على نيل لقب الدوري، بعد خسارته في الموسم الماضي لمصلحة الجار نادي النصر بفارق نقطة واحدة.

وفي سياق آخر، يستعد ناديا الهلال والنصر لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019- 2020، وذلك بعد أن عُلقت لمدة زادت عن 3 أشهر، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وكانت وزارة الرياضة قررت رفع تعليق النشاط الرياضي بدءًا من يوم 21 يونيو الجاري، مع السماح باستئناف مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

وجاء استكمال الدوري بمثابة هدية مميزة للأزرق والأصفر، خاصة أن كلًّا منهما يتنافس بقوة على نيل اللقب في الموسم الجاري، بينما كان سيؤدي إلغاء الموسم إلى حرمان بطل آسيا من فرصة التتويج بلقب الدوري وتتويج مجهوداته بنيل بطولة محلية، بينما كان سيُحرم الأصفر من فرصة الفوز بالدوري للموسم الثاني على التوالي.

وقبل استئناف المباريات يحتل الهلال، المركز الأول برصيد 51 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وفي وقت سابق، ذكر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن جميع لاعبي الفريق الكروي الأول أجروا الفحوصات الطبية بما فيهم المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

من ناحية أخرى، يبحث مجلس إدارة أزرق العاصمة خلال الفترة المقبلة عن تحديد مصير 3 من لاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك مع اقتراب بدء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعد اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو الأقرب للرحيل عن الهلال في الميركاتو الصيفي، بعدما رفض تجديد عقده مع بطل آسيا.

ويبحث بطل آسيا خلال الفترة المقبلة عن تجديد عقود كل من محمد الشلهوب ونواف الغامدي وعبدالله الحافظ، خاصة أن الثلاثي ستنتهي عقودهم في صيف العام الجاري وفقًا لـ“جول”.

ورغم أن كارلوس إدواردو رفض البقاء مع الهلال لموسم آخر، لكن الأزرق لا يزال ينتظر وفقًا لـ”جول” موافقته حول تمديد عقده مع الأزرق حتى نهاية الموسم في السعودية، خاصة أن بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين سوف تُستأنف في الرابع من أغسطس وتنتهي في التاسع من سبتمبر.

أما نادي النصر فسيبحث خلال الفترة المقبلة عن تجديد عقد نجميه البرازيليين بيتروس ومايكون، من أجل استكمال الموسم بالقوة الضاربة.

وكان أصفر العاصمة تُوج بلقب كأس السوبر السعودي في شهر يناير الماضي، بعد الفوز على نادي التعاون بهدفين مقابل هدف.

في سياق آخر، لم يُخفِ الهلال مؤخرًا إعجابه الشديد بقدرات اللاعب المغربي يونس بلهندة لاعب وسط غلطة سراي التركي، حيث يسعى الأزرق للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم أن بعض التقارير الصحافية تحدثت عن رفض بلهندة الانتقال لـ الأزرق في الميركاتو الصيفي، لكن صحيفة “المنتخب” المغربية أكدت على أن بلهندة بات قريبًا من مغادرة غلطة سراي ومتفتح لفكرة الانتقال للهلال في صيف العام الجاري في حال كان العرض مناسبًا.

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