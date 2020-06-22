السلامة تبدأ منك.. المرور : 3 أشياء تحميك على الطريق

المواطن - الرياض

شددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة اتباع الأنظمة المرورية، والحرص على تقيد من مع قائد المركبة بالأنظمة مع التواصل مع الجهات المختصة عند رؤية أي خلل يضر بالسلامة على الطريق.

جاء ذلك بحسب إنفوجرافيك توعوي نشرته المرور عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين، موجهة رسالة إلى المواطنين والمقيمين مفادها “السلامة تبدأ منك”.

كما نشر المرور السعودي إنفوجراف يتضمن الاشتراطات وخطوات نقل الملكية إلكترونيًّا التي تتضمن ما يلي:

– يجب قبل إتمام عملية المبايعة التأكد من عدم وجود مخالفات مرورية على المشتري وسريان رخصة السير الخاصة به.

– يجب معاينة المركبة وفحصها من قِبل المشتري، وتحديد ثمن المبايعة أولًا بعد ذلك يقوم المشتري بتزويد البائع برقم الهوية وتاريخ الميلاد ثم يدخل البائع بعد ذلك على منصة أبشر، ويختار خدمة عرض مركبة للبيع ويدخل تفاصيل المبايعة.

– تتضمن الخطوات كذلك دخول المشتري على منصة أبشر واختيار قبول أو رفض طلب المبايعة، ثم يقوم بتحويل ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي عن طريق القنوات البنكية، وفور وصول الحوالة يتم إشعار الطرفين لإتمام عملية تسليم المركبة

– يقوم البائع بعد ذلك بالدخول البائع على منصة أبشر واختيار إتمام المبايعة ونقل الملكية وإكمال الإجراءات اللازمة، وبعد إتمام العملية بنجاح سيتم نقل المركبة إلى ملكية المشتري وتحويل ثمن البيع إلى حساب البائع وقيام المشتري بالتأمين على المركبة.

وقال المرور السعودي: إن هذه الخدمة تشترط أن يكون مبلغ الشراء بين 5 آلاف و150 ألف ريال، وأن يكون البائع والمشتري من مواطني المملكة.

وكان المرور قد أعلن عن خطوات إتمام مبايعة ونقل ملكية المركبات (الخصوصي) عبر منصة أبشر، دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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