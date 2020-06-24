الصحة العالمية: قرار حج 1441 جاء بعد دراسات كافية

المواطن - الرياض

رحبت منظمة الصحة العالمية بالضوابط التي أقرتها المملكة بخصوص حج 1441 مؤكدة أنه يهدف إلى الحد من انتشار عدوى كورونا.

الصحة العالمية تدعم قرار حج 1441

وقالت الصحة العالمية : ندعم قرار السعودية بشأن إقامة الحج بأعداد محدودة في حج العام الحالي مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد دراسات كافية.

حج 1441 : سلامة الإنسان أولًا

ويحقق حج 1441 مبدأ الإنسان أولًا من خلال الإجراءات والاحترازات المشددة التي شرعت وزارتا الصحة والحج والعمرة في العمل عليهما منذ الإعلان عن إتاحة الحج هذا العام للمقيمين في المملكة من كافة الجنسيات وبأعداد محدودة للغاية لا تتجاوز الـ10 آلاف شخص..

تطبيق المزيد من الإجراءات

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أكد بالأمس أن حج هذا العام سيشهد تطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان عدم انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأشار الربيعة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الحج، إلى أن الحج هذا العام سيكون لمن هم أقل من 65 عامًا وليس لديهم أمراض، وأشار إلى أن الحجاج سيخضعون للفحص قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة وسيخضعون للحجر المنزلي بعد أدائهم المناسك.

الحرم المكي الشريف

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