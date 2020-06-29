الغذاء والدواء تحذر من مياه السمو أكوا ذات الأحجام 4 جالون و200 مل #عاجل
تجاوزت الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات

الغذاء والدواء تحذر من مياه السمو أكوا ذات الأحجام 4 جالون و200 مل #عاجل

2020/06/29
الساعة 10:22 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الغذاء والدواء تحذر من مياه السمو أكوا ذات الأحجام 4 جالون و200 مل #عاجل
المواطن - الرياض
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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك مياه السمو أكوا ذات الأحجام 4 جالون و200 مل، التي ينتجها مصنع السمو لإنتاج مياه الشرب المحدودة بالدمام؛ وذلك لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات.

وقالت الغذاء والدواء في بيان لها عبر موقعها الرسمي من هنا : إن نتائج التحاليل المخبرية لعينات مياه السمو أكوا  ذات الأحجام 4 جالون و 200 مل، المنتجة من مصنع السمو لإنتاج مياه الشرب المحدودة بالدمام أثبتت تجاوزها الحدود القصوى من البرومات.

تخلصوا منها: 

كما أوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك السمو أكوا والتخلّص مما لديهم منها، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط الإنتاج لتلك العبوات، بالإضافة إلى ضبط وحجز الكميات المنتجة من تلك العبوات.

وشددت الغذاء والدواء على أنها تواصل مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.

الغذاء والدواء تحذر من مياه السمو أكوا ذات الأحجام 4 جالون و 200 مل
الغذاء والدواء تحذر من مياه السمو أكوا ذات الأحجام 4 جالون و 200 مل

 

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