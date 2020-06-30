القطاع غير النفطي ينمو 1.6 % رغم جائحة كورونا

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تحقيق القطاع غير النفطي نسبة نمو بلغت 1.6 % في الربع الأول من عام 2020م.

كما كشفت أرقام الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 1% خلال ذات الفترة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وبلغت مساهمة القطاع النفطي في الربع الأول من العام الجاري 180,099 مليون ريال مقابل 217,769 مليون ريال في نفس الفترة من العام 2019 فيما بلغ نصيب القطاع غير النفطي في الربع الأول من عام 2020 حوالي 510,791 مليون ريال مقارنة بـ 496,371 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي 167,334 مليون ريال، فيما بلغ الإنفاق الاستهلاكي النهائي في القطاع الخاص 288,972 مليون ريال.

وللاطلاع على أرقام التقرير الأولي عبر هذا الرابط: (هنا).