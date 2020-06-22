المرينجي يُزيح برشلونة من الصدارة بـ مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، منذ قليل، في الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2019- 2020.

وبدأ الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بضغط هجومي من قبل فريق الريال، الذي ضغط بقوة وسعى إلى إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

ومع وجود محاولات قوية من لاعبي الريال لتسجيل الهدف الأول خلال الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، انتفض الريال هجوميًّا، حيث تمكن من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب سيرخيو راموس من ركلة جزاء تحصل عليها الريال بالدقيقة الخمسين، بعد عرقلة اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور.

وواصل الريال ضغطه الهجومي بقوة، وذلك من أجل إضافة الهدف الثاني بـ مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، حتى نجح المهاجم الفرنسي المميز كريم بنزيمة في إحراز الهدف الثاني للمرينجي عند حلول الدقيقة السبعين بطريقة جميلة.

ونجح النادي الباسكي ريال سوسيداد في تقليص الفارق، وذلك بعدما نجح اللاعب ميكيل مورينو في إحراز الهدف الوحيد للنادي الباسكي في مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بالدقيقة الثالثة والثمانين عبر تصويبة قوية.

وكان حكم مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، ألغى هدفًا سجله اللاعب البلجيكي عدنان يانوزاي بداعي التسلل، وذلك بعد الرجوع لتقنية Var.

وبعد نهاية مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، أصبح رصيد الريال 65 نقطة متقاسمًا صدارة الليجا مع برشلونة، لكن النادي الملكي يتفوق على البارشا بفارق الأهداف.

بينما أصبح رصيد سوسيداد، بعد نهاية مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد 47 نقطة في المركز السادس.

وبعد نهاية لقاء ريال مدريد وريال سوسيداد، سيواجه ريال مدريد في الجولة الـ31 من الدوري الإسباني، نادي ريال مايوركا يوم الأربعاء المقبل، بينما يواجه سوسيداد فريق سيلتا فيغو أيضًا يوم الأربعاء.

وقبل انطلاق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، صرّح اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه مدافع الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، أنه سيكون من الصعب على البارشا تصدر الليجا بعد التعادل مع إشبيلية.

وكان بيكيه صرّح بعد مباراة إشبيلية ضد برشلونة قائلاً بأنه من الصعب على برشلونة الفوز بلقب الدوري الإسباني في الموسم الجاري، في ظل وجود منافسة قوية من نادي ريال مدريد، وذلك قبل 48 ساعة من انطلاق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد.

وأكد بيكيه قبل مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، أن الأمور أصبحت أصعب على ناديه الكتالوني بعد التعادل السلبي.

يذكر أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال، كان ضغط نادي برشلونة بذكاء قبل انطلاق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، قائلًا بأن البارشا سيهزم إشبيلية بسهولة، وهو ما لم يحدث، حيث انتهت مباراة برشلونة وإشبيلية بالتعادل السلبي.

وكانت مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد أُقيمت على ملعب أنويتا معقل فريق ريال سوسيداد في مدينة سان سيباستيان الإسبانية.

وواصل الفرنسي كريم بنزيمة، مطاردة ليونيل ميسي نجم برشلونة على صدارة هدافي الدوري الإسباني، حيث سجل المهاجم الفرنسي 17 هدفًا بـ الدوري الإسباني، وذلك بعد الهدف الثاني الذي أحرزه في مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد لمصلحة النادي الملكي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة إشبيلية ضد برشلونة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة إشبيلية ضد برشلونة، استفاق نادي برشلونة هجوميًّا وحاول عبر هجمات من الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز تسجيل الهدف الأول ولكن دون فائدة.

وسنحت بعض الفرص لفريق إشبيلية، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول في شباك الحارس الألماني مارك تير شتيجن حارس مرمى البارشا، ولكن التعادل السلبي ظل حاسمًا لنتيجة مباراة إشبيلية ضد برشلونة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبعد نهاية مباراة إشبيلية ضد برشلونة، يستعد البارشا لمواجهة أتلتيك بلباو غدًا في الجولة الـ31 من الدوري الإسباني، بينما يواجه إشبيلية فريق فياريال اليوم الاثنين.

يذكر أنه بعد نهاية مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، أصبح الرصيد التهديفي للمدافع سيرخيو راموس لاعب الريال سبعة أهداف في الدوري الإسباني بالموسم الجاري، وذلك بعد هدفه الذي سجله من ركلة جزاء في شباك نادي ريال سوسيداد.

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