النصر يعاود تدريباته بمشاركة حمدالله وجوليانو

المواطن - مروة نبيل

عاود النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا تدريباته الجماعية، مساء الأحد، استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر:

وانطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تحت شعار “نعود بحذر”، وشارك في مران العالمي العديد من أبرز نجومه؛ وفي المقدمة، الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله والنجم البرازيلي جوليانو.

وأشار حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا قبل انطلاق المران، الذي بدأ بالجري حول الملعب، وتركز على الجوانب اللياقية والتمارين التكتيكية.

العالمي في دوري محمد بن سلمان:

وبدأ العالمي في الاستعداد إلى العودة للتدريبات الجماعية، بإجراء المسحة الطبية لفيروس كورونا المستجد لجميع الأجهزة الإدارية والطبية ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم ومنسوبي النادي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بشكل جيد هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تحقيق الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات، ونجح في تسجيل 40 هدفًا، واهتزت شباكه 16 مرة فقط، ليكون الأقوى دفاعيًّا هذا الموسم.

يذكر أنه تقرر عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس، وتم السماح للأندية أن تستأنف تدريباتها بداية من يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.