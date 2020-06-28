الهلال يتفق مع الشلهوب والشهري على التمديد

المواطن - مروة نبيل

تواصلت إدارة نادي الهلال مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، محمد الشلهوب وصالح الشهري، للاستمرار في صفوف الزعيم خلال الفترة المقبلة.

الشلهوب والشهري:

وأشار حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة اتفقت رسميًّا مع الثنائي الشلهوب والشهري على تمديد عقودهما لاستكمال بقية الموسم الرياضي الحالي، الذي توقف في مارس بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتعاقد نادي الهلال مع صالح الشهري، صاحب الـ26 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وشارك معه في 17 مباراة، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع آخر.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد وافق على تمديد تعاقدات اللاعبين لنهاية الموسم الحالي، ولكن بشرط أن يوافق جميع الأطراف على التمديد؛ وفي حالة عدم موافقة اللاعب لن يكون مجبرًا لاستكمال الموسم.

وتقرر عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس، كما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إجراء 5 تبديلات في المباراة بدلًا من 3، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال:

وعاد الزعيم إلى التدريبات الجماعية، مساء اليوم الأحد، وقسم المدرب الروماني رازفان لوشيسكو اللاعبين إلى 4 مجموعات في الملعب الرئيسي والرديف والصالة الرياضية، حرصًا على تحقيق التباعد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في تحقيق الفوز 15 مرة وتعادل في 6 مباريات وخسارة مواجهة واحدة، وتمكن من تسجيل 52 هدفًا ليكون الأقوى هجوميًّا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، فيما اهتزت شباكه 19 مرة.