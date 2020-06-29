بالفيديو.. مواطن ينقذ محطة وقود بـ الرياض من حريق مدمر

المواطن - الرياض

بادر شاب لإنقاذ محطة وقود في الرياض من حريق مدمر بعد تدخله لإخراج سيارة اشتعلت بها النيران داخل محطة الوقود.

ضرب مواطن موقفاً بطولياً بعد مبادرته لإخراج سيارة اشتعلت فيها النيران، من داخل محطة بنزين جنوب الرياض، حيث أنقذ العشرات من الأرواح والمباني من خطر كبير.

فيديو | سيارة تحترق داخل محطة بنزين و #محمد_الشرافي بفدائية ينقذ الأرواح من موت محقق#الراصد pic.twitter.com/caE3DNknYG — الراصد (@alraasd) June 28, 2020

وأوضح الشاب محمد الشرافي الدوسري، خلال استضافته ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: “أنه أثناء عودته إلى منزله لاحظ اندلاع حريق في إحدى السيارات داخل محطة وقود فبادر على الفور لإبعادها عن مضخات الوقود مستخدما سيارته من نوع “شاس”.

وقال الشاب الشرافي إنه تمكن بفضل الله من إبعاد السيارة تماماً عن المحطة، ولم تصب سيارته بأي ضرر”.

وكشف الشاب الشرافي خلال البرنامج عن مفاجأة وهي أنه يعمل في المديرية العامة للدفاع المدني.