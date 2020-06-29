بالفيديو.. مواطن ينقذ محطة وقود بـ الرياض من حريق مدمر
أثناء عودته من عمله

بالفيديو.. مواطن ينقذ محطة وقود بـ الرياض من حريق مدمر

2020/06/29
الساعة 8:28 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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بالفيديو.. مواطن ينقذ محطة وقود بـ الرياض من حريق مدمر
المواطن - الرياض

بادر شاب لإنقاذ محطة وقود في الرياض من حريق مدمر بعد تدخله لإخراج سيارة اشتعلت بها النيران داخل محطة الوقود.

ضرب مواطن موقفاً بطولياً بعد مبادرته لإخراج سيارة اشتعلت فيها النيران، من داخل محطة بنزين جنوب الرياض، حيث أنقذ العشرات من الأرواح والمباني من خطر كبير.

وأوضح الشاب محمد الشرافي الدوسري، خلال استضافته ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: “أنه أثناء عودته إلى منزله لاحظ اندلاع حريق في إحدى السيارات داخل محطة وقود فبادر على الفور لإبعادها عن مضخات الوقود مستخدما سيارته من نوع “شاس”.

وقال الشاب الشرافي إنه تمكن بفضل الله من إبعاد السيارة تماماً عن المحطة، ولم تصب سيارته بأي ضرر”.

وكشف الشاب الشرافي خلال البرنامج عن مفاجأة وهي أنه يعمل في المديرية العامة للدفاع المدني.

 

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