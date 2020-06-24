بلدية بارق تكثف جولاتها على صوالين الحلاقة الرجالية

المواطن - أحمد الشهري - بارق

مع عودة صوالين الحلاقة الرجالية لمزاولة النشاط، كثف مراقبو صحة البيئة ببلدية محافظة بارق جولاتهم الرقابية على الصوالين، للتأكد من تطبيق البرتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

مراقبة جميع صوالين الحلاقة

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن أنه تم وقوف المراقبين على جميع صوالين الحلاقة الرجالية في المحافظة والمراكز التابعة؛ حيث تم إلزامهم بتطبيق الإجراءات الوقائية ضمن البرتوكولات المعتمدة التي تضمن إجراءات عدة منها استخدام أدوات حلاقة جديدة لكل عميل، وإلغاء خدمات المساج في ظل الظروف الراهنة، والاقتصار على خدمة قص الشعر وحلاقة الدقن دون الخدمات الأخرى كتنظيف البشرة وخلافه.

تشديد على الإجراءات الوقائية

وشدد “مرزن” على الإجراءات الوقائية كتنظيف وتطهير الأسطح كل ساعتين، وتوفير الكمامات والقفازات ودرع الوجه، وأكد أنه عند وجود مخالفة لتلك الإجراءات الوقائية والاحترازية فيتم الإبلاغ عبر ٩٤٠ .

بروتوكولات صالونات الحلاقة

وكانت وزارة التجارة بيانًا تفصيليًّا، نشرت عبر حسابها الرسمي في تويتر، بـ أهم وأبرز بروتوكولات محلات الحلاقة الرجالية، وتضمنت هذه البروتوكولات، والتي يبدأ العمل بها ابتداءً من يوم الأحد الماضي ما يلي:

عدم دخول من هم أقل من 7 سنوات وإغلاق محلات حلاقة الأطفال.

حث العملاء على جلب أدوات الحلاقة الشخصية الخاصة بهم.

يجب إلغاء جميع خدمات المساج في محلات الحلاقة في ظل الظروف الراهنة إلى إشعار آخر.

منع تقديم المشروبات والاقتصار على المياه.

يفضل الحجز المسبق.

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